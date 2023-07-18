В выходные Дворцовый мост разведут под композиции "Могучей кучки" в честь 130-летия Маяковского

Зрители услышат такие композиции, как "Полет шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова, Колокольный звон из оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, увертюру на темы трёх русских песен Милия Балакирева.

В среду, 19 июля, в России будут вспоминать Владимира Маяковского в связи со 130-летием со дня рождения поэта. Событие отметят и в конце недели на шоу "Поющие мосты". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Плейлист, под который разведут Дворцовый мост в ночи на 21 и на 22 июля, будет состоять из композиций творческого содружества "Могучая кучка".

Зрители услышат такие композиции, как "Полет шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова, Колокольный звон из оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, увертюру на темы трёх русских песен Милия Балакирева.

На прошлой неделе шоу "Поющие мосты" прошло под спортивную музыку.

Фото: Piter.TV