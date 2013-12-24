Шоу "Поющие мосты" пройдёт под спортивную музыку 14 и 15 июля

Плейлист посвятят соревнованиям по триатлону "Медный всадник".

В эти выходные, 15 и 16 июля в Северной столице пройдёт звуковое шоу "Поющие мосты". На этот раз его посвятят спортивной тематике в связи с проведением соревнований по триатлону "Медный всадник". Подробности приводит "Петербургский дневник".

В спортивный плейлист, который будет звучать над Невой 2 ночи подряд, войдут "Марш футболистов" и "Спортивная честь" Матвея Блантера, "Вечерняя Москва" Василия Соловьева-Седого, марш из кинофильма "Вратарь" Исаака Дунаевского, "Спортивный марш" оркестра "Голубой экран", композиции Альфреда Шнитке "Современный спорт" и "Фанаты" из кинофильма "Спорт. Спорт. Спорт". Также зрители услышат марш на тему песен из кинофильма "Первая перчатка" и "Гимн великому городу" Рейнгольда Глиэра.

Напомним, что соревнования по триатлону "Медный всадник" будут проходить в период с 14 по 16 июля. В мероприятии будет участвовать свыше 3 тыс. атлетов, в том числе, представители Австрии, Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Латвии, Нидерландов, России, Словакии, Узбекистана, Украины, Эстонии.

В прошлый раз "Поющие мосты" прошли под плейлист ко Дню семьи, любви и верности в выходные.

Фото: Piter.TV