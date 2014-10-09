"Поющие мосты" пройдут под плейлист ко Дню семьи, любви и верности в выходные

Собравшиеся зрители смогут полюбоваться зрелищем под вальсы классических русских композиторов-классиков.

В ночь на субботу, 8 июля, и на воскресенье, 9 июля, Дворцовый мост разведут в рамках шоу "Поющие мосты" под тематический плейлист, посвящённый Дню любви, семьи и верности. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Собравшиеся зрители смогут полюбоваться зрелищем под вальсы классических русских композиторов-классиков. Над Невой прозвучат произведения из балета "Спящая красавица", "Вальс цветов" Петра Чайковского, "Вальс-фантазия" Михаила Глинки, "Вальс-шутка", лирический вальс из балета "Светлый ручей" Дмитрия Шостаковича, музыка Георгия Свиридова к драме Александра Пушкина "Метель" и произведения Андрея Петрова из кинофильмов "Берегись автомобиля" и "Жестокий романс".

Кроме того, организаторы "Поющих мостов" подготовили специальную музыкальную программу ко Дню ВМФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в ночь на 22 июня прозвучала "Катюша".

Фото: Piter.TV