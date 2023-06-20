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В Петербурге в ночь на 22 июня прозвучит "Катюша"
Сегодня, 11:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в ночь на 22 июня прозвучит "Катюша"

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Впервые на "Поющих мостах" прозвучит победный голос Лидии Руслановой в архивной записи песни Матвея Блантера "Катюша".

В ночь на 22 июня во время звукового шоу "Поющие мосты" Дворцовый мост будет разведен под плейлист, подготовленный ко Дню памяти и скорби. Он собран из архивных записей, в том числе военных лет, сообщил "Петербургский дневник".

Впервые на "Поющих мостах" прозвучит победный голос Лидии Руслановой в архивной записи песни Матвея Блантера "Катюша". Именно голос Руслановой звучал в 1945 году на ступенях Рейхстага.

При подготовке плейлиста были использованы фрагменты первой части Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Ансамбля песни и пляски Советской армии имени А. В. Александрова, фрагменты из оперы Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие" и другие композиции.

Фото: Piter.tv

Теги: день памяти и скорби, поющие мосты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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