Апартаменты для артистов Академии театра балета Эйфмана достроят к концу 2026 года

ПОд это будет приспособлен исторический дом Басевича.

На Большой Пушкарской, 7 продолжаются работы по возведению апартаментов для артистов Академии театра балета имени Бориса Эйфмана. По данным "Петербургского дневника", строительство на месте исторического здания – дома Басевича – планируют завершить в декабре 2026 года.

По данным главного подрядчика на объекте, в настоящий момент строители занимаются усилением основания здания и устройством свайного поля. На уровне 6-7 этажей специалисты завершают монолитные работы, в том числе с дымоходами и вентиляцией.

Лицевой фасад здания находится в аварийном состоянии. Его сейчас обследуют и устанавливают леса. Позже строители начнут заниматься воссозданием лицевого облика фасада.

Помимо прочего подрядчик сообщает о том, что в здании по соседству – на Большой Пушкарской, 9 – специалисты строят спальный корпус для учеников Академии. Там же расположатся залы для занятий хореографией.

Сейчас завершается устройство монолитного каркаса и фасада здания, создание внутренних инженерных коммуникаций и кровли и монтаж витражных конструкций. Продолжаются и отделочные работы. Представитель главного подрядчика на объекте

В следующем месяце в здании начнут монтировать металлические двери и настраивать внешние инженерные коммуникации – систему теплоснабжения и водопровода. Спальный корпус достроят до конца текущего года.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге за 3 месяца более 1200 семей получили социальные выплаты на улучшение жилья.

Фото: Петербургский дневник / Главный подрядчик объекта