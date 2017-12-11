  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге за 3 месяца более 1200 семей получили социальные выплаты на улучшение жилья
Сегодня, 16:30
90
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге за 3 месяца более 1200 семей получили социальные выплаты на улучшение жилья

0 0

В 2025 году на социальные выплаты предусмотрено 19,33 миллиарда рублей.

За первые три месяца 2025 года специалисты "Горжилобмена" – подведомственного учреждения Жилищного комитета – перечислили социальные выплаты 1231 семье, состоящей в очереди на получение жилья. Общая сумма выплат составила 4,93 миллиарда рублей. Об этом рассказала пресс-служба Жилищного комитета.

Финансовая поддержка позволяет петербуржцам приобрести новое жилье и значительно улучшить условия проживания. В 2025 году на социальные выплаты предусмотрено 19,33 миллиарда рублей, сообщили в Жилищном комитете. Эти средства можно использовать для покупки недвижимости как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области, в новостройках и на вторичном рынке. Однако для приобретения квартиры в строящемся доме объект должен быть готов не менее чем на 70%.

Процесс подбора и покупки жилья должен быть завершен в течение семи месяцев с момента получения свидетельства на выплату. В случае необходимости продления срока нужно обратиться к специалистам "Горжилобмена.

Фото: unsplash (Jakub Żerdzicki)

Теги: жилье, очередники, семьи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии