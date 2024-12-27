В Академии танца Бориса Эйфмана начнут обучать на звукорежиссеров

Набор на новую специальность начнется летом 2025 года.

С начала сентября текущего года Академия танца Бориса Эйфмана начнет готовить специалистов по направлению "звукорежиссура". Набор на новую специальность будет открыт летом, – рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Как утверждает чиновник, в отделении театральных технологий Академии созданы все необходимые условия для качественного обучения студентов-звукорежиссеров. Помимо прочего, к новому учебному году заведение закупит для учеников отделения новые ноутбуки и методические пособия от театральных художников, светорежиссеров, гримеров и костюмеров.

Сегодня это очень востребованные профессии в творческой среде. Еще не закончив обучение, выпускники уже получают приглашения на работу в кино и петербургские театры. Но большая часть молодых специалистов имеют договоренность о трудоустройстве в Театр балета Бориса Эйфмана, на который и были нацелены, поступая в Академию. Здорово, что в рамках одного образовательного учреждения мы получаем профессионалов высокого уровня - как артистов, так и творческих специалистов. Это большой вклад в развитие культуры Петербурга. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что через 3 года в Зеленогорске появится Центр бокса и спортивной борьбы.

Фото: Telegram / Пиотровский Online