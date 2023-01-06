Через 3 года в Зеленогорске появится Центр бокса и спортивной борьбы

Обустроят функциональную зону, раздевалки с санузлами и душевыми, кафе, а также технические и административные помещения.

Фонду развития бокса и спортивной борьбы Петербурга выделили земельный участок в Зеленогорске для строительства спортивного комплекса. Воспитанникам будут предоставлять бесплатные часы для тренировок, сообщили в Смольном 17 марта.

Центр бокса и спортивной борьбы возведут за 3 года, его общая площадь составит более 900 "квадратов", зона бокса займет почти 200 "квадратов". Обустроят функциональную зону, раздевалки с санузлами и душевыми, кафе, а также технические и административные помещения. После строительства инвестор передаст в собственность города помещения площадью 20 "квадратов" для тренеров спортивной школы имени Владимира Коренькова.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, спортивная инфраструктура в Курортном районе развивается активно. В прошлом году в Сестрорецке заработал комплекс плоскостных сооружений "Северный". В Зеленогорске на стадионе "Спартак" создали крытый манеж для игровых видов спорта. Еще в текущем году на территории района хотят ввести учебно-спортивный комплекс для школы-интерната "Олимпийский резерв".

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