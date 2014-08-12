В Парголово построят новый фитнес-центр с бассейнами и спортзалом

Помимо самого центра, рядом появится парковка, а территория будет благоустроена.

В Санкт-Петербурге согласован проект нового спортивного комплекса, который появится в Парголово. Объект разместится на Карьерной улице, неподалёку от пересечения с Парнасной улицей.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", двухэтажное здание будет включать бассейны и спортивный зал. Проект разработан компанией "Стройпроект" по заказу ООО "Фитнес Парнас". В качестве основного материала для фасадов выбран клинкерный кирпич.

Помимо самого центра, рядом появится парковка, а территория будет благоустроена. Это позволит создать комфортное пространство для занятий спортом и отдыха.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре