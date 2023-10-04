Цель проекта – напомнить людям о том, что каждый ребенок уникален и красив по-своему.

В День защиты детей в Приморском парке Победы открылась Всероссийская благотворительная фотовыставка "Какой ты красивый". Проект собрал 30 семей и лучших фотографов со всей страны – от Калининграда до Владивостока.

Постарались, чтобы это были разные города и разные семьи, с разными историями и разным опытом. Поэтому после тщательного отбора среди фотографов, мы уже выбирали семьи, чтобы они состыковались – город, где проживает фотограф, и город, где проживает семья. Вот так вот у нас собрались 30 замечательных семей, которые приняли участие в этом проекте. Амина Солтанова, руководитель творческой команды SOLTANOVA PROJECT

Цель проекта – напомнить людям о том, что каждый ребенок уникален и красив по-своему.

Я познакомилась с малышом нашим. Поначалу я совсем не понимала, как мне с ним общаться, потому что он не разговаривает, смотрит тоже я не понимала поначалу куда, и вообще его эмоции я не понимала, но пообщавшись с ними и проведя съемку, к концу я уже понимала всё, что он хочет сказать, я установила с ним контакт и это было для меня так удивительно… Наталья Яковлева, фотограф из Санкт-Петербурга

Фотографы постарались передать эмоции своих героев, атмосферу в доме и отношения между близкими. Одни стремились уловить и показать внутренний климат в семье, пытались проникнуть в жизнь своих героев. Другие специально подбирали образ, который подчеркнет уникальный характер малыша.

Когда я общалась с мамой, я поняла, что их семья ничем не отличается от любой другой семьи, где растут дети здоровые, где маленькие и большие дети разные, это точно такие же счастливые родители, которые очень любят своих детей. Я хотела именно это показать в кадре. Рашида Ахтямова, семейный фотограф из Санкт-Петербурга

Фотопроект удалось реализовать благодаря поддержке генерального партнера – парка развлечений MazaPark, а также Центра физической терапии "Пеликан"

Мы поддерживаем достаточно большое количество разных организаций, социальных, детских домов, они часто обращаются к нам, чтобы мы организовали им развлекательную экскурсию на территории парка. Но такой вот проект, такого масштаба он для нас первый, но не последний. Александр Мищенко, топ-менеджер компании MazaPark

С 1 июня по 1 июля проект будет представлен в Приморском парке Победы, а также в ТРК "Континент" на Бухарестской. С 2 июля по 30 августа выставка пройдет в ТРК "Континент" на Байконурской и в семейном пространстве VOKZAL1853.

Ранее в Петербурге проходила фотовыставка "Мальчишки и девчонки", где каждый нашёл ту самую "картинку" из детства, которая напомнила ему о счастливых и добрых моментах: игры, мечтаний, творчества, дружбы.

Фото: предоставлено организаторами

Видео: Piter.tv