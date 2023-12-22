В Приморском парке Победы стартует фотопроект об особенных детях "Какой ты красивый"

Дети с особенностями развития обладают огромной силой духа и многими талантами, о которых мы даже не догадываемся. Их уникальная красота и потенциал спрятаны от людей из-за страха быть не принятыми обществом и в итоге часто остаются нереализованными. Фотопроект создан, чтобы разрушить стереотипы и дать возможность семьям с особенными детьми рассказать свою историю.

С 1 июня по 1 июля в Приморском парке Победы стартует Всероссийский благотворительный проект "Какой ты красивый", который собрал 30 семей и лучших фотографов со всей страны – от Калининграда до Владивостока – чтобы донести главную мысль: все дети по определению красивы и имеют право на полноценную, счастливую жизнь.

Экспозиция включает 30 фотографий с особенными детьми. Каждый снимок демонстрирует, что особенные дети такие же как и все: им нравится играть, шутить, баловаться, они учатся, умеют дружить и любить всем сердцем.

Фотографы постарались передать эмоции своих героев, атмосферу в доме и отношения между близкими. Одни стремились уловить и показать внутренний климат в семье и даже ездили в гости несколько раз, чтобы стать ближе к ребёнку. Другие специально подбирали образ, который подчеркнет уникальный характер малыша.

Всероссийский благотворительный проект "Какой ты красивый" – ещё один способ напомнить, что мир многогранен, а каждый ребёнок – это целая вселенная. Для нас было важным не просто сфотографировать детей, а передать их красоту, чувства, переживания, приоткрыть дверь в их особый мир. И сделать так, чтобы участники съёмки получили удовольствие от самого процесса, радость и понимание, что они не одни. Амина Солтанова, куратор проекта и руководитель творческой команды Soltanova project

Фотопроект будет дополнительно представлен на трех площадках Санкт-Петербурга: в ТРК "Континент" на Бухарестской (с 1 июня по 1 июля), на Байконурской (со 2 июля по 30 августа), а также в семейном пространстве VOKZAL1853 (со 2 июля по 29 августа).

Ранее в Петербурге проходила фотовыставка "Мальчишки и девчонки", где каждый нашёл ту самую "картинку" из детства, которая напомнила ему о счастливых и добрых моментах: игры, мечтаний, творчества, дружбы.

Фото: предоставлено организаторами