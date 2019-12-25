Основные мероприятия Дня Военно-морского флота 2024 в Санкт-Петербурге

Праздничные мероприятия начнутся с построения личного состава кораблей, исполнения гимна и подъема Андреевского флага на крейсере "Аврора".

В Санкт-Петербурге 28 июля традиционно отметят День Военно-Морского Флота. Праздничные мероприятия начнутся с построения личного состава кораблей, исполнения гимна и подъема Андреевского флага на крейсере "Аврора".

Парад кораблей

10:00 – Начало парада на Неве. Более 20 судов примут участие в демонстрации. Парад будет транслироваться на экранах Дворцовой площади.

Праздничный концерт на Дворцовой площади

13:30 - 20:45 – Концерт с участием военных оркестров, ансамблей песни и пляски, а также рок-групп. Хедлайнером станет группа "Чичерина".

Вечерние мероприятия

21:00 - 23:30 – Освещение Дворцового моста в цветах Андреевского флага и зажжение факелов на Ростральных колоннах.

22:30 – Праздничный салют над Невой у Петропавловской крепости.

Дополнительные мероприятия

27 июля в 18:00 – концерт "Песни о море", посвященный Дню Военно-Морского Флота России, в БКЗ "Октябрьский". Главным событием праздничного вечера станет Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота им. Н. А. Римского-Корсакова.



28 июля на площади Труда откроется памятник прославленному адмиралу Фёдору Фёдоровичу Ушакову. В 2019 году был проведен конкурс на эскизный проект памятника адмиралу, в нем победил творческий коллектив — скульптор Владислав Маначинский, архитекторы Лада и Анатолий Черновы. Высота фигуры адмирала — 3,6 метра, общая высота монумента около 8 метров.



28 июля в 16:00 – вокальный концерт "Белый парус на счастье похож..." в Атриуме Музея политической истории России. Вход свободный. К Дню Военно-морского флота России перед зрителями выступят артисты "Петербург-Концерта": Надежда Фадеева, Ольга Фаворская, Андрей Свяцкий, Денис Асташин (баян). В программе любимые песни разных лет, посвященные морю, родному дому, героизму и стойкости русских моряков.



28 июля в 19:00 – концерт Александра Розенбаума, посвященный Дню Военно-Морского флота в БКЗ "Октябрьский".



28 июля – программа, погружающая в историю культовой ленты "Броненосец "Потемкин"" во дворе культурного пространства "Третье место".

Музеи и культурные площадки, связанные с военно-морской историей, 28 июля будут работать бесплатно.

Дополнительные мероприятия также пройдут в Ломоносове, Петергофе, Стрельне и Кронштадте.

– В Ломоносове можно будет поучаствовать в празднике "День Нептуна" и фестивале "Тельняшка".

– В Петергофе пройдут семейные спортивные мероприятия и концерт "Флоту России — слава!".

– В Стрельне 26 июля состоится праздник в зоне отдыха "Стрельнинская бухта".

– В Кронштадте пройдут концерты, выставки и развлекательные программы.

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Фото: Piter.tv (архив)