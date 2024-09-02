Песков заявил, что парад ВМФ в Петербурге отменен из соображений безопасности

Продолжается атака ВСУ на Ленинградскую область.

Традиционный главный военно-морской парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге в этом году проводиться не будет. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это решение связано с текущей обстановкой и соображениями безопасности. Они превыше всего, подчеркнул представитель Кремля.

День Военно-морского флота, отмечаемый в последнее воскресенье июля, впервые праздновался в 1939 году. С 2017 года по указу президента Владимира Путина в Северной столице проходит главный военно-морской парад страны. В прошлом году в мероприятии участвовали 20 надводных кораблей и катеров, подводная лодка, четыре парусных судна и более 2,5 тысячи военнослужащих.

Несмотря на отмену парада, праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ пройдут в других форматах. Обычно главные торжества проходили на Дворцовой площади, а корабли шли по Неве от Благовещенского до Троицкого моста. Однако в этом году решено было сосредоточить все основные мероприятия в Кронштадте.

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Фото: kremlin.ru