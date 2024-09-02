В Ленобласти за утро сбили более 10 беспилотников

Падение обломков зафиксированы в нескольких районах 47 региона.

В регионе продолжаются атаки беспилотников, утром силы ПВО уничтожили более 10 БПЛА. Обломки упали в нескольких районах, в том числе в Гатчине и Войсковицком поселении, где возгораний и пострадавших не зафиксировано.

В Ломоносовском районе обломки одного из сбитых дронов вызвали пожар в частном секторе. Огонь оперативно локализовали силами Леноблпожспаса. Падение обломков зафиксировано также в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. Возгораний и пострадавших нет.

Губернатор Александр Дрозденко сообщил о переводе МЧС, Леноблпожспаса и лесной пожарной охраны на усиленный режим дежурства. Ситуация остается на контроле властей. Жителей просят сохранять бдительность и сообщать о любых подозрительных предметах по номеру 112.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы столкнулись с перебоями интернета на фоне угрозы БПЛА.

Фото: unsplash (George Kroeker)