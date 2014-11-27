Петербуржцы столкнулись с перебоями интернета на фоне угрозы БПЛА

В аэропорту Пулково сообщили, что введены временные ограничения на взлёт и посадку самолётов.

Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на проблемы с интернетом и мобильной связью, что совпало с объявленной воздушной опасностью в Ленинградской области из-за возможного появления беспилотников.

По данным сервиса Downdetector, только за последний час (с 7:14 до 8:14 мск) зафиксировано более 200 жалоб, а за сутки — свыше 2,6 тысячи. Больше всего нареканий связано с доступом к региональным интернет-ресурсам, а также работой мобильного интернета у абонентов "Т2" и "МегаФона".

В городском комитете по информатизации и связи подтвердили возможное ухудшение качества связи, объяснив это мерами безопасности. "Принятые решения необходимы для обеспечения безопасности. Приносим извинения за возможные неудобства", — отметили в ведомстве.

Ранее утром аэропорт Пулково временно приостановил работу, что привело к задержке около 30 вылетов. Власти продолжают мониторить ситуацию в связи с сохраняющейся угрозой воздушных атак.

Ранее Piter.TV сообщал, что в РФ более 2,5 тыс. пользователей пожаловались на сбой в работе Steam.

Фото: Unsplash (Christian Wiediger)