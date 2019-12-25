В РФ более 2,5 тыс. пользователей пожаловались на сбой в работе Steam

Под "удар" попали пять регионов страны.

В России более 2,5 тысяч пользователей пожаловались на сбой в работе Steam. В большинстве перебои в нормальном функционировании онлайн-платформы фиксируются на территории Мурманской области, Карелии, Москве (по два процента), Подмосковья (три процента) и Санкт-Петербурге (четыре процента). Соответствующие статистические данные приводятся на портале Downdetector. Согласно информации от сервиса, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, на 01:24 утра 11 июля на сбой в работе платформы пожаловались 2 553 пользователей, за последние сутки - 2 938 человека. Уточняется, что 53 процентов пользователей отметили общий сбой, еще 16 процентов - сбой личного кабинета, 15 процентов - сбой мобильного приложения, 14 процентов - сбой сайта, менее одного процента - сбой сервиса.

Напомним, что сервис Steam принадлежит разработчику компьютерных игр Valve. Через онлайн-платформу распространяются новости из мира компьютерных игр, а также обновления. Steam распространяет игры как самой Valve, так и сторонних разработчиков по соглашению с материнской компанией.

Петербуржцы начали жаловаться на сбой в работе Telegram 7 июля.

Фото: store.steampowered.com