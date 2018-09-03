Петербуржцы начали жаловаться на сбой в работе Telegram 7 июля

Подобные неполадки зафиксированы также жителями Москвы и Московской области.

Жители Петербурга днем 7 июля массово пожаловались на сбои в функционировании мессенджера Telegram.

За первый час на платформе мониторинга сбоев Downdetector поступило более 2 тысяч обращений пользователей.

Подобные неполадки зафиксированы также жителями Москвы и Московской области. Наиболее распространенными проблемами являются сложности с передачей сообщений и загрузкой мультимедийных файлов.

Ранее мы сообщили о том, что ночью 7 июля над Ленобластью сбили три беспилотника.

Фото: Unsplash (Christian Wiediger)