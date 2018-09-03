Петербуржцы начали жаловаться на сбой в работе Telegram 7 июля

Жители Петербурга днем 7 июля массово пожаловались на сбои в функционировании мессенджера Telegram.
За первый час на платформе мониторинга сбоев Downdetector поступило более 2 тысяч обращений пользователей.
Подобные неполадки зафиксированы также жителями Москвы и Московской области. Наиболее распространенными проблемами являются сложности с передачей сообщений и загрузкой мультимедийных файлов.
Ранее мы сообщили о том, что ночью 7 июля над Ленобластью сбили три беспилотника.
Фото: Unsplash (Christian Wiediger)
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