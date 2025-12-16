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В Петербурге не планируют проводить парад ВМФ
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В Петербурге не планируют проводить парад ВМФ

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Распоряжений от правительства не поступало, хотя обычно в эти даты уже идет активная подготовка.

Главный военно-морской парад отменили в Петербурге в этом году. Мероприятие проводилось с 2017-го, передает 15 июня "Фонтанка". 

К сегодняшнему дню не издали президентский указ о проведении парада ВМФ, на флотах командировки в Северную столицу не планируют. Также распоряжений от правительства не поступало, хотя обычно в эти даты уже идет активная подготовка. 

В параде задействовали акваторию Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году отменили Кронштадтскую часть, в 2025-м – парад полностью. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге возродили легендарную парусную регату. В гонке приняли участие 10 команд, крупные городские организации, банки и СМИ. Соревнования проходили на яхтах класса MX700.

Фото: Piter.TV 

Теги: парад вмф, флот
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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