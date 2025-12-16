В Петербурге не планируют проводить парад ВМФ

Распоряжений от правительства не поступало, хотя обычно в эти даты уже идет активная подготовка.

Главный военно-морской парад отменили в Петербурге в этом году. Мероприятие проводилось с 2017-го, передает 15 июня "Фонтанка".

К сегодняшнему дню не издали президентский указ о проведении парада ВМФ, на флотах командировки в Северную столицу не планируют. Также распоряжений от правительства не поступало, хотя обычно в эти даты уже идет активная подготовка.

В параде задействовали акваторию Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году отменили Кронштадтскую часть, в 2025-м – парад полностью.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге возродили легендарную парусную регату. В гонке приняли участие 10 команд, крупные городские организации, банки и СМИ. Соревнования проходили на яхтах класса MX700.

Фото: Piter.TV