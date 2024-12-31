Петербургские школьники услышали истории экипажа легендарного Комсомольца

Герои подводного флота раскрыли тайны службы ученикам школы Невского района.

В школе №516 Невского района Санкт-Петербурга состоялся круглый стол, посвящённый истории атомной подводной лодки "Комсомолец". В мероприятии участвовали командир первого экипажа Юрий Зеленский, контр-адмиралы Евгений Лопуцкий и Станислав Козинцев, а также капитаны 1 ранга Михаил Колбунов и Сергей Чаплинский.

Первый экипаж К-278 в 1985 году установил рекорд, погрузившись на глубину 1027 метров. Этот показатель остаётся непревзойдённым. Второй экипаж потерпел крушение 7 апреля 1989 года в Норвежском море.

Участники встречи рассказали школьникам о службе, вспомнили наиболее значимые эпизоды и ответили на вопросы. Музей школы, посвящённый "Комсомольцу", получил в дар макет подводной лодки и капсулу с морской водой с места её гибели.

После мероприятия для школьников провели экскурсию по музею, который действует с 2020 года.

Фото: Piter.TV