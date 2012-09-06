Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за отражение атак БПЛА

Он также заявил о повышении командира фрегата в звании до капитана второго ранга.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за отражение атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства прибыл в Кронштадт, где провел встречу с экипажем корабля. По его словам, морская пехота РФ героически исполняет все возложенные на нее задачи. Путин также заявил о повышении командира фрегата в звании до капитана второго ранга.

Ранее Путин упомянул, как не стал общаться с делегацией США из-за хамства к пограничнику.

Видео: kremlin.ru