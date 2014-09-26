Бар "Фогель" в Петербурге вновь посетили силовики

Сегодня бар открылся, но проработал всего 12 минут.

Правоохранители пришли с проверкой в бар "Фогель" на набережной реки Фонтанки, 97, в Петербурге 26 июля. Об этом сообщается в tg-канале заведения.

Силовиков сопровождали специалисты Роспотребнадзора, пишет "Фонтанка", ссылаясь на сооснователя бара Ивана Бикеева. "Фогель" вновь хотят закрыть.

В заведение приходили полицейские в мае этого года после отравления одного из посетителей. Тогда же, по решению петербургского суда, была приостановлена деятельность "Фогеля" на 80 суток, бар привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ. Сегодня он открылся, но проработал всего 12 минут.

Отмечалось, что бар допустил нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В момент осмотра в производственных помещениях обнаружили, что "пол под моечным оборудованием застелен картоном, покрытие стеллажей для хранения продукции и посуды частично изготовлено из материалов, не соответствующих требованиям".

Фото: Telegram / Бар "Фогель"