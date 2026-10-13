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Полиция Петербурга проверила сеть баров. Из незаконного оборота изъяли свыше 120 литров алкоголя

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С 1 января правоохранителям поступило 771 сообщение о различных происшествиях в заведениях.

Полицейские провели масштабные проверки заведений одной из сетей баров, которые затронули 15 филиалов в девяти районах. С 1 января правоохранителям поступило 771 сообщение о различных происшествиях там, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Всего проверили 317 человек, иностранцами оказались 70 из них. Особое внимание было уделено соблюдению требований законодательства при реализации алкогольной продукции. В результате из оборота изъяли более 125 литров спиртного. В настоящее время устанавливается его происхождение. 

В территориальные отделы полиции доставили 18 задержанных. В ходе проверок выявили 11 административных правонарушений. 

Полиция продолжает проверки заведений, осуществляющих реализацию алкогольной продукции. 

Пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за год закрылось около 10% баров из‑за закона о наливайках. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: бар, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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