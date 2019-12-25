В Петербурге за год закрылось около 10% баров из‑за закона о наливайках

На барных улицах Рубинштейна и Некрасова сократилось число заведений.

В Санкт‑Петербурге исполнился год с момента вступления в силу городского закона, ограничивающего продажу алкоголя в ночное время в заведениях общепита площадью менее 50 кв. м, расположенных в многоквартирных домах. По данным "Делового Петербурга", за этот период закрылось от 8 до 10% баров и так называемых псевдобаров.

Основной удар пришёлся на формат "наливаек" – точек разливного пива, работавших днём как магазины, а вечером как бары. Часть из них перестала торговать спиртным после 22:00, однако под действие нормы попали и классические заведения, в том числе известные, которые были вынуждены прекратить работу или уйти в теневой сегмент.

По данным NF Group, на главных торговых магистралях города с июня 2025 по июнь 2026 года количество баров сократилось с 277 до 270: открылось 32 новых, закрылось 39. Наиболее заметная ротация наблюдается на улицах Жуковского, Рубинштейна, Некрасова и Литейном проспекте.

Впрочем, эксперты указывают, что динамика объясняется не только регулированием. Сказываются увеличение операционных затрат, высокая арендная плата и изменения в потребительском поведении. По данным Минздрава, общее потребление алкоголя в стране снижается, а поставки безалкогольной продукции выросли почти в 2,5 раза. Заведения всё чаще переходят на продукцию локальных производителей, что помогает сокращать закупочные расходы и сохранять маржинальность на фоне подорожания импортных напитков.

В Ленобласти с 1 сентября начали продавать алкоголь с 11:00.

Фото: Piter.tv