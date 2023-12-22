В Петербурге бар "Фогель" закрыли на 80 дней

Повар был без специальной одежды.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Метафогель" по ст. 6.6 КоАП РФ. Об этом 23 мая рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно протоколу Роспотребнадзора, 8 мая бар "Фогель", расположенный на набережной реки Фонтанки, допустил нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В момент осмотра в производственных помещениях обнаружили, что "пол под моечным оборудованием застелен картоном, покрытие стеллажей для хранения продукции и посуды частично изготовлено из материалов, не соответствующих требованиям". Кроме того, установлено, что изготовление продукции производится без технико-технологических карт.

Также зафиксированы "факт наличия продуктов без маркировки и без даты изготовления, 34 килограмма замороженных супов (уха и грибной) и белорусское сало со сроком годности до 13 декабря 2023 года". Повар был без специальной одежды.

Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 80 суток.

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Фото: Piter.TV