Бар "Фогель" в очередной раз хотят закрыть в Петербурге

Владельцы заведения на Фонтанке получили уведомление о расторжении договора аренды.

В Санкт-Петербурге закрывается известный бар-лекторий "Фогель", который располагался на набережной реки Фонтанки, 97. Владельцы заведения, неоднократно попадавшего в поле зрения силовиков, сообщили в своем Telegram-канале, что получили уведомление о расторжении договора аренды.

Возможно, это Ваш последний шанс посетить "Фогель". Вчера мы получили уведомление от арендодателя "об одностороннем расторжении договора" с требованием "освободить объект не позднее 5 (пяти) рабочих дней" с момента получения письма. Пресс-служба бара "Фогель"

По словам команды бара, они прорабатывают варианты решения проблемы, но будущее проекта неясно. Бар "Фогель", открывшийся весной 2021 года, позиционировал себя как место для "интеллектуального досуга, общественно полезных обсуждений и гастрономического удовольствия". Здесь часто проходили встречи, лекции и дебаты с участием различных активистов. За время работы заведение не раз привлекало внимание правоохранительных органов и временно закрывалось из-за проводимых мероприятий.

Ранее Piter.TV сообщал, что спецназ пришел с проверкой в петербургский бар "Фогель".

Фото: Telegram / Бар "Фогель"