Бар "Фогель" в Петербурге по решению суда закрыли в третий раз

Сотрудники Роспотребнадзора по городу нашли в заведении насекомых.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Метафогель" за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Об этом 3 августа рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу обнаружили в баре "Фогель", который расположен на набережной реки Фонтанки, обезличенные мясную и рыбную продукцию, овощи и яйца. Кулинарные изделия также были без маркировок. Бекон и купаты являлись просроченными. Кроме того, у ведомства есть вопросы к мытью кухонной и столовой посуды.

Помимо этого, под шкафами на кухне нашли грязь, на стенах, напольном покрытии в производственном помещении – липкие следы.

Обнаружены насекомые и стажер Б., у которого нет мед. осмотров, мед. книжки и представления о том, что он делает, то есть данных о прохождении проф. подготовки. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд приостановил деятельность заведения на 90 суток.

Силовики посетили "Фогель" 26 июля – в тот день бар заработал после его закрытия в мае. До этого деятельность заведения также приостанавливали по решению суда.

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Фото: Piter.TV