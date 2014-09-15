Кулинарный цех супермаркета Eurospar в Петербурге закрыли на месяц из-за отравления семи человек

Напомним, сальмонеллезную инфекцию нашли у семи человек, употреблявших куру-гриль из супермаркета.

Куйбышевский районный суд Петербурга 1 августа поддержал позицию Роспотребнадзора по городу по результатам проведенного санитарно-эпидемиологического расследования после регистрации очага сальмонеллезной инфекции и приостановил деятельность цеха по изготовлению кулинарной продукции ООО "СПАР Миддл Волга" супермаркета Eurospar на Владимирском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

По результатам рассмотрения материалов дела, ООО "СПАР Миддл Волга" признано виновным. Суд назначил административное наказание, предусмотренное ст. 6.6 КоАП РФ, в виде приостановления деятельности сроком на 35 суток. Срок исчисляется с 25 июля.

Напомним, сальмонеллезную инфекцию нашли у семи человек, употреблявших куру-гриль из супермаркета Eurospar. В нем Роспотребнадзор выявил грубые нарушения, в частности, несоблюдение поточности технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции, требований к санитарному содержанию производственных помещений.

Фото: Piter.TV