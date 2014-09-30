Число пострадавших от массового отравления в Бурятии достигло 49 человек

Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации людей с симптомами сальмонеллеза.

Количество жертв массового отравления в Улан-Удэ увеличилось до 49 человек, 40 из которых госпитализированы. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в своем Telegram-канале.

Зарегистрировано 49 случаев, из них 11 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза. 40 больных госпитализированы, из них 22 ребенка. Один человек в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Евгения Лудупова, министр здравоохранения Бурятии

По предварительным данным, источником инфекции могли стать продукты из курицы — онигири, гамбургеры и шаурма, произведенные ООО "Восток" и реализованные через торговую сеть "Николаевский". Одна из пострадавших рассказала "Известиям", что была доставлена в больницу на каталке после 28 приступов рвоты.

Минздрав Бурятии развернул дополнительно 120 коек для пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности"). Проводится эпидемиологическое расследование для установления точных причин инцидента.

