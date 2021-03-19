Житель Ленобласти пытался сжечь одежду на козырьке медучреждения в Петербурге

Ранее судимый житель Ленобласти находился в состоянии наркотического опьянения.

В Московском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали мужчину, устроившего возгорание на козырьке медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 18 октября около 21:00 на Звездной улице. На место вызова незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили возгорание на козырьке над входом в медучреждение и задержали на прилегающей территории 33-летнего жителя города Никольское Тосненского района. По предварительным данным, фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, сжег на козырьке над входом свою одежду.

Задержанный, ранее неоднократно судимый, был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Piter.TV