На Наличной угонщик во время погони сбил 10-летнего пешехода

Злоумышленник ранее самовольно оставил воинскую часть.

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга угонщик автомобиля, скрываясь от полицейских, сбил 10-летнего ребёнка и совершил несколько столкновений с припаркованными машинами. Инцидент произошёл вечером в субботу, 18 октября, сообщает группа "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

По данным источника, сотрудники патрульно-постовой службы заметили угнанный автомобиль Peugeot, водитель которого отказался останавливаться и попытался скрыться. Во время погони на Наличной улице злоумышленник сбил школьника, который находился во дворе жилого дома. В связи с создаваемой угрозой жизни и здоровью людей полицейские применили табельное оружие. После этого угонщик и его пассажир бросили автомобиль и попытались скрыться пешком, но были задержаны.

Как выяснилось, водитель находился в федеральном розыске за самовольное оставление воинской части. Пострадавший ребёнок с травмами средней степени тяжести госпитализирован. Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Видео: группа "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".