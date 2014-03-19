Подростки на электросамокате угодили под колёса машины на Авангардной улице

Девочки пересекали проезжую часть, не спешившись. Обе госпитализированы.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних, управлявших электросамокатом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всё произошло 17 октября в 08:03 утра у дома 16 по Авангардной улице. По предварительным данным, 62-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Opel Mokka, совершила наезд на 13-летнюю девочку, управлявшую электрическим самокатом, и её 17-летнюю пассажирку.

Подростки пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, не спешившись с самоката. В результате ДТП обе несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. В настоящее время полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: Piter.TV