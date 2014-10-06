Рецидивист разбил три телевизора в магазине на Владимирском проспекте

Сумма ущерба устанавливается.

Сотрудники Росгвардии Петербурга задержали в Центральном районе 61-летнего мужчину, повредившего имущество магазина. Инцидент произошел днем 24 декабря.

Нетрезвый злоумышленник пришел в торговую точку на Владимирском проспекте и проник в комнату приема пищи для персонала. Там он разбил три телевизора марки Samsung.

Ранее нарушителя судили за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Он был доставлен в 28-й отдел полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Фото: пресс-служба Росгвардии