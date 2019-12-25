  1. Главная
Задержан разбивший входную дверь на станции метро "Удельная"
Сегодня, 11:57
Избрана мера пресечения – обязательство о явке.

Полиция задержала вандала, разбившего стекло на станции метрополитена "Удельная". В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 13 декабря 34-летний житель Нижегородской области разбил входную дверь ударом ноги на Елецкой улице. Его поймали на следующий день на "Пионерской". Мужчине избрана мера пресечения – обязательство о явке. 

Ранее на Piter.TV: мужчина, разбивший Skoda Rapid на Бухарестской, был госпитализирован в больницу. Сумма ущерба устанавливается. 

Фото: Piter.TV (архив) 

