Задержан разбивший входную дверь на станции метро "Удельная"

Полиция задержала вандала, разбившего стекло на станции метрополитена "Удельная". В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 декабря 34-летний житель Нижегородской области разбил входную дверь ударом ноги на Елецкой улице. Его поймали на следующий день на "Пионерской". Мужчине избрана мера пресечения – обязательство о явке.

Ранее на Piter.TV: мужчина, разбивший Skoda Rapid на Бухарестской, был госпитализирован в больницу. Сумма ущерба устанавливается.

Фото: Piter.TV (архив)