Сегодня, 15:56
Мужчина, разбивший Skoda Rapid на Бухарестской, был госпитализирован в больницу

Сумма ущерба устанавливается.

Росгвардейцы задержали во Фрунзенском районе мужчину, который повредил припаркованную машину Skoda Rapid. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 9 декабря к наряду вневедомственной охраны обратился прохожий, заявивший, что на Бухарестской улице неизвестный бьет руками по иномарке. Злоумышленник 36 лет разбил лобовое стекло автомобиля. 

Из-за неадекватного состояния нарушителя решили госпитализировать в больницу. Сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали проникшего в детский магазин на Ветеранов. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

