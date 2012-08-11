Мужчина, разбивший Skoda Rapid на Бухарестской, был госпитализирован в больницу

Росгвардейцы задержали во Фрунзенском районе мужчину, который повредил припаркованную машину Skoda Rapid. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Ночью 9 декабря к наряду вневедомственной охраны обратился прохожий, заявивший, что на Бухарестской улице неизвестный бьет руками по иномарке. Злоумышленник 36 лет разбил лобовое стекло автомобиля.
Из-за неадекватного состояния нарушителя решили госпитализировать в больницу. Сумма ущерба устанавливается.
Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали проникшего в детский магазин на Ветеранов.
Видео, фото: пресс-служба Росгвардии
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все