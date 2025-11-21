  1. Главная
Сегодня, 15:59
Росгвардейцы задержали проникшего в детский магазин на Ветеранов

Злоумышленник пытался убедить их в том, что является владельцем торговой точки.

Росгвардейцы в Красносельском районе задержали правонарушителя, который проник в детский магазин на проспекте Ветеранов. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 21 ноября в полицию обратился автомобилист, заметивший разбившего стекло торговой точки на проспекте Ветеранов мужчину. Информацию передали всем дежурным нарядам. На месте сотрудники вневедомственной охраны поймали нетрезвого 40-летнего злоумышленника. Он пытался убедить их в том, что является владельцем магазина. 

Сведения не подтвердились, и дебошира увезли в 42-й отдел. Сумма ущерба устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Петербурга, который разбил чужую машину из злости, будут судить. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

