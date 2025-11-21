Росгвардейцы задержали проникшего в детский магазин на Ветеранов

Злоумышленник пытался убедить их в том, что является владельцем торговой точки.

Росгвардейцы в Красносельском районе задержали правонарушителя, который проник в детский магазин на проспекте Ветеранов. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 21 ноября в полицию обратился автомобилист, заметивший разбившего стекло торговой точки на проспекте Ветеранов мужчину. Информацию передали всем дежурным нарядам. На месте сотрудники вневедомственной охраны поймали нетрезвого 40-летнего злоумышленника. Он пытался убедить их в том, что является владельцем магазина.

Сведения не подтвердились, и дебошира увезли в 42-й отдел. Сумма ущерба устанавливается.

