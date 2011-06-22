  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:24
84
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Жителя Петербурга, который разбил чужую машину из злости, будут судить

0 0

В результате сломалась ручка двери, а на капоте появились две вмятины.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Об этом сообщили 12 ноября в надзорном ведомстве. 

В октябре фигурант, находясь на стоянке торгового центра на Московском проспекте, начал бить руками по машине Lada и спустил переднее колесо. В результате сломалась ручка двери, а на капоте появились две вмятины. Общий ущерб составил свыше 41 тыс. рублей. Поступок мужчина объяснил ссорой с потерпевшим: он разозлился на водителя из-за того, что тот отказался покупать у него телефон. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый житель Мурино раскидал электросамокаты и повредил остановку на Северном проспекте. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии