В Петербурге семь клиентов Eurospar получили сальмонеллез

Пострадавшие ели куру-гриль.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу проводят расследование в связи с регистрацией случаев сальмонеллезной инфекции у лиц, употреблявших куру-гриль, приобретенную в супермаркете Eurospar. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 25 июля.

Сальмонеллезную инфекцию зарегистрировали у семи человек, которые ели куру-гриль из супермаркета Eurospar на Владимирском проспекте, 19А. Роспотребнадзор организовал комплекс противоэпидемических мероприятий. Речь идет о лабораторном обследовании сотрудников супермаркета, об отборе проб продовольственного сырья, готовой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды. Также забракована и утилизирована некачественная пищевая продукция, проведены дезинфекционные мероприятия.

В супермаркете Eurospar выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при изготовлении кулинарной продукции: несоблюдение поточности технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции, требований к санитарному содержанию производственных помещений. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Для недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний 25 июля составлен протокол о временном запрете деятельности цеха по изготовлению кулинарной продукции супермаркета Eurospar.

Управление готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Для получения консультации можно обратиться в отдел защиты прав потребителей по телефону: +7 (812) 764-02-34 (доб. 1288).

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)