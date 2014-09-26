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Массовое отравление произошло в детском лагере "Солнечный"
Сегодня, 12:50
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Массовое отравление произошло в детском лагере "Солнечный"

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По предварительной информации, с симптомами заболевания к медикам обратились 24 ребенка.

В лагере "Солнечный" в Петербурге произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, с симптомами заболевания к медикам обратились 24 ребенка.

Генеральный директор ГБНОУ "Балтийский берег" Андрей Заикин в разговоре с телеканалом заявил, что в учреждении была проведена полная дезинфекция пищеблока и всех корпусов. Обработке подверглись матрасы, стены помещений и туалеты. Он уточнил, что пока специалисты работали, детей вывозили на экскурсию.

Заикин также отметил, что всех отравившихся отправили домой.

Ранее мы сообщили о том, что суд вынес приговор повару столовой СПбГАСУ за массовое отравление студентов.

Фото: ВКонтакте  / Детский лагерь "Солнечный"

Теги: массовое отравление, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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