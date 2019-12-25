В Петербурге вынесли приговор повару столовой СПбГАСУ за массовое отравление студентов

Алексея Шапиро признали виновным по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление людей).

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил шеф-повару столовой архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) Алексею Шапиро шесть месяцев ограничения свободы. Его признали виновным в массовом отравлении студентов. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга 24 июля.

По версии следствия, в ноябре 2023 года повар одновременно выполнял обязанности шефа и замещающего заведующего производством, но с обязанностями не справился. Как сообщили в суде, Шапиро должным образом не обеспечил ежедневный осмотр персонала и допустил к работе по приготовлению пищи инфицированного сотрудника. Это и стало причиной пищевого отравления порядка 32 студентов — в больнице им поставили диагноз сальмонеллёз.

После инцидента столовую закрыли на проверку и возбудили уголовное дело. Алексея Шапиро признали виновным по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление людей). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

Шеф-повар признал вину, раскаялся и сообщил, что полностью возместил всем потерпевшим материальный и моральный вред. Известно, что ранее обвиняемый судим не был, на учётах не состоял, сейчас воспитывает маленького сына — суд учёл это при вынесении приговора.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)