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Следком начал проверку после отравления студентов в столовой ГАСУ
Сегодня, 10:25
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Следком начал проверку после отравления студентов в столовой ГАСУ

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Отравление диагностировали у 49 человек. У шести учащихся нашли сальмонеллу. 

В столовой Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета произошло массовое отравление студентов. Следственный комитет РФ проводит проверку. Председателю СК России Александру Бастрыкину будет доложено о результатах проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Известно, что 22 ноября в столовой университета отравились 49 студентов. У шести учащихся диагностировали заражение сальмонеллой.

Ленинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Комбинат общественного питания СПбГАСУ" за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм).

В столовой университета нашли грязь, выявили нарушения хранения продуктов, отсутствие маркировок. Суд приостановил работу пищеблока на 45 дней.

Ранее на Piter.tv: суд Петербурга закрыл на 45 суток "Контакт Бар" на Бухарестской из-за кишечной палочки.

Фото: Pxhere

Теги: массовое отравление, полиция, проверка, следком, спбгасу, столовая, студенты отравились
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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