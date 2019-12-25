Следком начал проверку после отравления студентов в столовой ГАСУ

Отравление диагностировали у 49 человек. У шести учащихся нашли сальмонеллу.

В столовой Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета произошло массовое отравление студентов. Следственный комитет РФ проводит проверку. Председателю СК России Александру Бастрыкину будет доложено о результатах проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что 22 ноября в столовой университета отравились 49 студентов. У шести учащихся диагностировали заражение сальмонеллой.

Ленинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Комбинат общественного питания СПбГАСУ" за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм).

В столовой университета нашли грязь, выявили нарушения хранения продуктов, отсутствие маркировок. Суд приостановил работу пищеблока на 45 дней.

Ранее на Piter.tv: суд Петербурга закрыл на 45 суток "Контакт Бар" на Бухарестской из-за кишечной палочки.

Фото: Pxhere