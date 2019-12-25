Суд Петербурга закрыл на 45 суток "Контакт Бар" на Бухарестской из-за кишечной палочки

В баре нашли блюдо с кишечной палочке, а сотрудники не соблюдали санпин.

Фрунзенский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ИП Выговскую Светлану Юрьевну за совершение правонарушения, предусмотренного статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в "Контакт Бар" у станции метро "Международная" нагрянула проверка. В ходе нее были выявлены различные нарушения санитарно-эпидемиологических норм: холодильники с коррозией, нарушения условий хранения продуктов, изготовление по картам, где не указан срок хранения и многое другое.

Также были взяты пробы с раковин, ручек и других контактных поверхностей. На них было обнаружено превышение допустимого значения кишечной палочки. Кроме этого, такая же картина была в одном из блюд заведения.

Суд принял решение закрыть "Контакт Бар" на Бухарестской на 45 суток.

Ранее сообщалось, что суды Петербурга зарегистрировали первые иски в отношении "Грин бокс".

Фото: Piter.TV

