Суды Петербурга зарегистрировали первые иски в отношении "Грин бокс"

Петербургский суд рассмотрит иски потерпевших из-за вафли с сальмонеллой.

Районные суды Санкт-Петербурга зарегистрировали первые иски к АО "Грин Бокс" и ООО "Умный ритейл" о возмещении морального вреда в связи с отравлением. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Все истцы рассказали суду про шпинатную вафлю Greenbox с яйцом, ветчиной и голландским соусом, которую заказали через сервис доставки "Самокат".

Вера попала в больницу имени Боткина 9 сентября по 15 сентября с диагнозом сальмонеллез группы D, состояние средней тяжести. Девушка просит взыскать с ООО "Умный ритейл" моральный вред в 200 000 рублей и штраф в 50% от присужденной суммы.

Надежде после вафли 9 сентября поставили диагноз – острый гастроэнтерит. Истец потеряла 6 кг, находилась на больничном до 12 сентября. Надежда просит суд взыскать 190 000 рублей и штраф в 50%. В иске отмечается, что при попытке урегулировать спор в досудебном порядке, АО перечислило девушке 11 890 рублей, оценив моральный вред в 10 000 рублей, и, возместив расходы на лечение в 1 691 рубль, стоимость вафли в 199 рублей.

Елена 8 сентября попала в больницу имени Боткина с острым энтеритом. На лечении была до 14 сентября, на больничном до 23 сентября. Елена просит взыскать с АО "Грин Бокс" 210 000 рублей морального вреда, 10 000 рублей в счет оплаты юридических услуг.

Все иски приняты судами к производству.

Ранее сообщалось, что сервис доставки "Самокат" оштрафовали после массового отравления "Грин Бокс".

Фото: Piter.TV