Сервис доставки "Самокат" оштрафовали после массового отравления "Грин Бокс"

Суд установил, что ООО "Умный ритейл" допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований законодательства и не соблюло условия хранения, а также сроки годности пищевой продукции.

Невский районный суд Петербурга привлёк компанию "Самокат" (ООО "Умный ритейл") к административной ответственности после массового отравления продукцией "Грин Бокс", которые сервис по доставке еды поставлял покупателям в Северной столице. С организации взыскали 20 тыс. рублей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что инцидент случился в середине сентября. В результате в городских больницах оказалось более 270 горожан с острой кишечной инфекцией. У некоторых пациентов была обнаружена сальмонелла. Суд установил, что ООО "Умный ритейл" допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований законодательства и не соблюло условия хранения, а также сроки годности пищевой продукции. Всего с продажи было снято и утилизировано свыше 15,6 кг продуктов.

Также специалисты отметили, что в помещениях кампании отсутствуют дезинфицирующие средства и средства обработки термосумок, в которых курьеры развозят продукцию. Кроме того, внутри находятся насекомые. Как заявил представитель "Самоката", все нарушения уже успели устранить.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге директор "Грин Бокса" обвинен в оказании некачественных услуг.

Фото: Piter.TV