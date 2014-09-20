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В Петербурге директор "Грин Бокса" обвинен в оказании некачественных услуг
Сегодня, 18:42
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В Петербурге директор "Грин Бокса" обвинен в оказании некачественных услуг

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Ранее следственный отдел по Приморскому району регионального ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

СК РФ по Петербургу предъявил обвинение в оказании некачественных услуг директору "Грин Бокса". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 19 сентября. 

Ранее следственный отдел по Приморскому району регионального ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обвинение предъявили женщине 1985 года рождения, которая является директором производства АО "Грин Бокс". 

Напомним, что дело заведено из-за массового отравления петербуржцев после употребления продукции компании, заказанной через сервис доставки "Самокат".

Проверка показала, что "Грин Бокс" не соблюдал сроки годности блюд, условия хранения и реализации продукции. Кроме того, часть персонала не прошла медицинский осмотр. 

Ранее мы рассказывали о том, что деятельность компании "Грин Бокс" приостановили на 2 месяца по решению суда.

Фото: Piter.TV

Теги: грин бокс, массовое отравление, ск рф по петербургу
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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