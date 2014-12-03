В Петербурге зарегистрировано 34 случая отравления готовой продукцией "Грин Бокса"

Деятельность предприятия временно запрещена.

На территории Петербурга зарегистрировано 34 случая острой кишечной инфекции среди употреблявших продукцию АО "Грин Бокс", приобретенную через сервис доставки "Самокат". Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора сегодня, 8 сентября.

Управление провело проверку. В частности, специалисты отобрали пробу сырьевой и готовой кулинарной продукции, обследовали персонал. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, "Грин Боксом" не соблюдены сроки годности блюд, условия хранения и реализации продукции. Кроме того, часть персонала не прошла медицинский осмотр.

Деятельность предприятия временно запрещена. Управление держит ситуацию на контроле.

Ранее мы сообщали о том, что возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в школе №608.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)