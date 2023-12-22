Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 60

Ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора.

Количество отравившихся посетителей в городком кафе "М-Бургер" Дальнереченска Приморского края выросло до 60 человек. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты заметили, что растет количество граждан, которые обратились за медицинской помощью после посещения заведения общепита. По предварительным сведениям, причиной плохого самочувствия клиентов стала кулинарная продукция собственного изготовления (наггетсы и соусы), которую употребили пострадавшие.

Заболевшим лицам проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя. пресс-служба Роспотребнадзора по региону

Специалисты из Роспотребнадзора намерены установить предприятия, которые снабжали бургерную продукцией, а также провести ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз. В местном министерстве по здравоохранению добавили, что тяжелых случаев отравления у пациентов нет. Следственный комитет ранее уведомил, что с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 22 человека. По факту инцидента возбуждено уголовное дело за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Заведение общепита закрыто до выяснения обстоятельств.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура