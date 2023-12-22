Петербуржцам напомнили, что делать, если дома разбился градусник с ртутью

Необходимо закрыть дверь и распахнуть окно в комнате, где был разбит градусник, надеть перчатки и маску.

Ртутные градусники до сих пор встречаются во многих домах, несмотря на появление безртутных аналогов. Повреждение такого градусника может быть опасно: содержащийся в них жидкий металл выделяет пары без цвета и запаха, которые при вдыхании вызывают тяжелое отравление. В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, что делать, если дома разбился такой градусник.

Необходимо закрыть дверь и распахнуть окно в комнате, где был разбит градусник, надеть перчатки и маску. Все шарики ртути нужно собрать в пластиковый контейнер с крышкой или в стеклянную банку с водой. Место, где рассыпалась ртуть, нужно протереть влажной тряпкой.

Собранную ртуть, перчатки, маску, тряпки и салфетки, использованные при сборе, следует сдать в экопункт. В начале 2024 года в Выборгском районе Петербурга открылся дополнительный экопункт. Он стал 19-м по счету в Петербурге. До этого в каждом из 18 районов города было по одному экопункту.

Для уборки ртути категорически запрещается использовать пылесос или веник. Также ртуть нельзя сливать в канализацию или выбрасывать с бытовым мусором.

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