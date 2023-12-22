В Выборгском районе Петербурга открылся дополнительный экопункт

В 2023 году в Петербурге было собрано более 345 тонн опасных отходов – вдвое больше, чем годом ранее.

В Выборгском районе Петербурга 12 января открылся дополнительный экопункт. Он стал 19-м по счету в Петербурге. До этого в каждом из 18 районов города было по одному экопункту. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Экопункты принимают расширенный перечень опасных отходов – ртутные лампы, ртутные приборы и термометры, батарейки и аккумуляторы, лекарственные препараты с истекшим сроком годности, вышедшую из эксплуатации бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику, химические отходы, лаки, краски, бытовую химию, отработанные масла, автомобильные покрышки.

В 2023 году в Петербурге было собрано более 345 тонн опасных отходов – вдвое больше, чем годом ранее. Число горожан, посетивших экопункты и воспользовавшихся услугами экомобиля, также выросло в 2 раза – почти до 100 тысяч человек.

Наиболее весомой категорий стали автомобильные покрышки – в прошлом году петербуржцы сдали 128 тонн этого вида отходов. На втором месте – батарейки и аккумуляторы (80,9 тонн), на третьем – вышедшая из эксплуатации компьютерная, бытовая и оргтехника (49,6 тонн). Все собранные опасные отходы передаются на переработку в организации, имеющие соответствующую лицензию.

С января в Петербурге увеличилось и количество экотерминалов – с 505 до 530 единиц. В них жители могут сдать батарейки и компактные ртутные лампы.

Ранее петербуржцам рассказали, как перерабатывают собранные в экопунктах батарейки. Основные этапы переработки включают сортировку, механическую обработку и получение полезных компонентов методом электролиза.

Фото: ВКонтакте/ СПб ГУП "Экострой" (архив)