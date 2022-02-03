Петербуржцам рассказали, как перерабатывают собранные в экопунктах батарейки

В результате утилизации батареек получаются: драгоценные металлы, черный лом, цинковый порошок, медный порошок.

Комитет по природопользованию рассказал, куда едут батарейки, собранные в Петербурге. Делегация с председателем Комитета Александром Германом побывала на заводе "Мегаполисресурс" в Челябинске.

Основные этапы переработки включают сортировку, механическую обработку и получение полезных компонентов методом электролиза. В результате утилизации батареек получаются: драгоценные металлы, черный лом, цинковый порошок, медный порошок. Готовая продукция упаковывается и отправляется на реализацию.

В 2022 году благодаря системе сбора опасных отходов от населения в Петербурге принято 170 тонн отходов на переработку. Батарейки и аккумуляторы составляют наибольшую часть собранного – 34%, то есть порядка 60 тонн.

Недавно стало известно, что экопункты по приёму опасных отходов появились во всех районах Петербурга.

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Фото и видео: Комитет по природопользованию