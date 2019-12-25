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Петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре, что делать с использованными батарейками
Сегодня, 8:56
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Петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре, что делать с использованными батарейками

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Отмечается, что батарейки и малогабаритные аккумуляторы – опасные отходы.

В Роспотребнадзоре по Петербургу накануне рассказали о том, что делать с использованными батарейками. 

Отмечается, что батарейки и малогабаритные аккумуляторы – опасные отходы. Они содержат вещества, которые могут нанести вред окружающей среде. 

При разложении батареек в почву, воду и воздух попадают такие опасные химические элементы, как ртуть, свинец, кадмий и никель. Например, одна пальчиковая батарейка может загрязнить от 10 до 20 квадратных метров почвы или около 400 литров воды!

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу 

Отработанные батарейки нельзя выбрасывать на городские свалки, их необходимо сдавать в специализированные точки приема. Пункты сбора расположены в учреждениях, торговых центрах, высших учебных заведениях и магазинах. 

Хранить батарейки рекомендуют в сухом и прохладном месте и не более 11 месяцев. Также их стоит держать вдали от детей и металлических предметов. 

Ранее экологические службы собрали за неделю в Петербурге 12 тонн опасных отходов. 

Фото: freepik 

Теги: батарейки, опасные отходы, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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