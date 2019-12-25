Петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре, что делать с использованными батарейками

В Роспотребнадзоре по Петербургу накануне рассказали о том, что делать с использованными батарейками.
Отмечается, что батарейки и малогабаритные аккумуляторы – опасные отходы. Они содержат вещества, которые могут нанести вред окружающей среде.
При разложении батареек в почву, воду и воздух попадают такие опасные химические элементы, как ртуть, свинец, кадмий и никель. Например, одна пальчиковая батарейка может загрязнить от 10 до 20 квадратных метров почвы или около 400 литров воды!
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу
Отработанные батарейки нельзя выбрасывать на городские свалки, их необходимо сдавать в специализированные точки приема. Пункты сбора расположены в учреждениях, торговых центрах, высших учебных заведениях и магазинах.
Хранить батарейки рекомендуют в сухом и прохладном месте и не более 11 месяцев. Также их стоит держать вдали от детей и металлических предметов.
Ранее экологические службы собрали за неделю в Петербурге 12 тонн опасных отходов.
Фото: freepik
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